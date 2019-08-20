В Гаинском районе рассказали о своих проблемах и успехах губернатору

Новые сельские амбулатории с современным медицинским оборудованием, ремонт размытых недавними паводками дорог и мостов и даже покупка дров. Все это - вопросы, которые успели прозвучать во время визита губернатора Пермского края Максима Решетникова в Гайнский район.

Ранним утром в сельской врачебной амбулатории поселка Усть-Черная появился высокий гость. Амбулатория один из объектов программы "Развитие Пермского края", сформированный в соответствии с запросами жителей. Здесь закуплено современное оборудование, которого в глубинке никогда не было. Например, дефибриллятор или кислородный ингалятор. Амбулатория откроет свои двери в сентябре.

Далее, встреча с жителями Сейвы. Они выехали встречать губернатора на дороге. Благодаря последней, размытой недавним паводком, их поселок неделю был на слуху. На месте губернатор дает поручение главе Минтранса разработать проект укрепленного моста, а в следующем году помочь муниципалитету привести дорогу в порядок.

В это время уже в Гайнской районной больнице ждут главу региона, чтобы поблагодарить за новый рентген-аппарат. В 2017 году на встрече с населением прозвучал такой запрос и аппарат был поставлен.

Весь калейдоскоп местных проблем и вопросов обозначился на организованной встрече с жителями в Гайнском доме культуры. Прозвучало многое: от жалоб на мелких коррупционеров до удивительного – людям лесного края не по карману дрова.

Ожидается, что толчок в решении вороха застарелых проблем даст объединение территорий. Это не только экономия бюджетных средств на содержание местных администраций, в новых округах будет единый глава со своим бюджетом и четкими полномочиями. И еще, на каждый сэкономленный рубль край дает столько же. Например, Гайны, таким образом, рассчитывают получить порядка ста миллионов рублей.