Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 16.08.2019

В Гаинском районе рассказали о своих проблемах и успехах губернатору

Смотреть

Новые сельские амбулатории с современным медицинским оборудованием, ремонт размытых недавними паводками дорог и мостов и даже покупка дров. Все это - вопросы, которые успели прозвучать во время визита губернатора Пермского края Максима Решетникова в Гайнский район.

Ранним утром в сельской врачебной амбулатории поселка Усть-Черная появился высокий гость. Амбулатория один из объектов программы "Развитие Пермского края", сформированный в соответствии с запросами жителей. Здесь закуплено современное оборудование, которого в глубинке никогда не было. Например, дефибриллятор или кислородный ингалятор. Амбулатория откроет свои двери в сентябре.

Далее, встреча с жителями Сейвы. Они выехали встречать губернатора на дороге. Благодаря последней, размытой недавним паводком, их поселок неделю был на слуху. На месте губернатор дает поручение главе Минтранса разработать проект укрепленного моста, а в следующем году помочь муниципалитету привести дорогу в порядок.

В это время уже в Гайнской районной больнице ждут главу региона, чтобы поблагодарить за новый рентген-аппарат. В 2017 году на встрече с населением прозвучал такой запрос и аппарат был поставлен.

Весь калейдоскоп местных проблем и вопросов обозначился на организованной встрече с жителями в Гайнском доме культуры. Прозвучало многое: от жалоб на мелких коррупционеров до удивительного – людям лесного края не по карману дрова.

Ожидается, что толчок в решении вороха застарелых проблем даст объединение территорий. Это не только экономия бюджетных средств на содержание местных администраций, в новых округах будет единый глава со своим бюджетом и четкими полномочиями. И еще, на каждый сэкономленный рубль край дает столько же. Например, Гайны, таким образом, рассчитывают получить порядка ста миллионов рублей.


Опубликовано: 20.08.2019 в 16:29 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 16.08.2019

Бур асыв, Пермскöй край!

Берегите деньги. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

В Кудымкаре объявлен конкурс на замещение должности главы городского округа

Гигантская сосна Олёна Пожум исцеляет и исполняет желания

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 09.08.2019

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 02.08.2019

Бур асыв, Пермскöй край!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 16.08.2019

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru