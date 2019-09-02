Как прошел День знаний в Кудымкаре
В целом начало учебного года в столице Коми-Пермяцкого округа проходит вполне традиционно. Торжественная линейка в честь Дня знаний, звучит первый звонок.
В Кудымкаре сегодня 6 школ открыли двери. Более 500 первоклассников впервые сядут за парты. В школах благоустроены территории, сделаны косметические ремонты в классах и они готовы вместить более 4300 детей. Как учителя, так и ученики уверены, что предстоящий год будет еще более успешный, чем прошлый.
А в средних специальных учебных заведениях, тем временем, начались первые занятия. Планы по набору студентов выполнены на 100%. Будущие повара, сварщики, учителя, медицинские работники, лесозаготовители начинают знакомиться с азами будущих профессии.
Правда, сразу в нескольких учебных заведениях грядут перемены.
Уже со следующего года сразу три учебных заведения будут объединены в одно. Это Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса, педагогический колледж, политехнический техникум. Они будут носить одно название "Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический техникум".
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