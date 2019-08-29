В Кудымкаре проводится конкурс заявок по инициативному бюджетированию

В Кудымкаре сразу четыре инициативные группы горожан готовы подать заявки и проекты для участия в конкурсе инициативного бюджетирования 2020 года. Это - 2 проекта по строительству детской, спортивно-развлекательной площадки и площадки "Автогородок" в микрорайоне Быстрый; обустройство спортивного стадиона "Парма" (в том числе установка уличных тренажеров на территория стадион), а также установка бюста Героя Советского Союза Николая Кузнецова на территории школы № 1.

И как отмечают в администрации города, возможность реализовать свой собственный проект есть у всех неравнодушных, активных и целеустремленных жителей. Прием заявок для участия в конкурсе инициативного бюджетирования на муниципальном уровне продлится до 4 сентября. С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на официальных сайтах, в администрации города.