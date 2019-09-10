В Пермском крае стартовал сезон сбора клюквы

В Прикамье сегодня официально начался сбор клюквы. Конкретный срок, с 10 сентября, установили в краевом Министерстве природных ресурсов. Как уверяют специалисты, до этого времени ягода еще не созрела.

Наш корреспондент вместе с Николаем Яковкиным, жителем села Пуксиб, Косинского района поучаствовал в сборе северной ягоды.

Сапоги-болотники обязательно надевать советует Николай Яковкин, если собрались за главной осенней ягодой - клюквой. Путь обычно до самых лучших мест не близкий.

Вот и первые ягоды. По словам Николая Яковкина, клюква созрела.

Отсюда и на много километров в ту сторону простирается огромное болото. Именно здесь местные жители выходят собирать клюкву. Эта ягода очень ценится и поэтому, несмотря на все трудности, желающих всегда очень много.

Причем, как говорят местные жители, и на неспелую ягоду спрос большой. Выходят собирать намного раньше положенного срока. В таком случае в ведро идёт зеленая и полубокая. Потребность в витаминах здесь не причем, её готовят на продажу.

Николая Яковкин, житель села Пуксиб, Косинского района:

- У нас в районе начинают с 1 сентября, даже может некоторые раньше. В неспелой почти нет витаминов.

Дозревает ягода в таких случаях дома, а после оказывается на рыночных прилавках, где цены начинаются от полутора тысяч за 10-литровое ведро.

Сроки сбора установило Министерство природных ресурсов Пермского края. Бруснику можно собирать только с 25 августа, клюкву - с 10 сентября. тем не менее, срок этот условный. Плюс-минус день нарушением не считается.

Николай Фёдоров, и.о. начальника управления лесопользования, Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

- Это связано с тем, что в ягодах должно накопиться определенное количество биологических веществ, чтобы это было полезная, красивая ягода. И ранний сбор, во-первых, он ранит сами кусты, ягодники.

Созревшая клюква богата углеводами, каротином, нужными организму кислотами.

Из неё делают различные соки, морсы, десерты, варенья, начинки для пирогов. Ягода имеет ни с чем несравнимый вкус.

Светлана Яковкина, жительница села Пуксиб, Косинского района:

- Температура если у человека - морс пьют из этого.

По словам Николая Яковкина, сейчас на сбор пойдёт ближе к заморозкам. Тогда клюква окончательно созреет, и это будет понятно по темно-красному окрасу.