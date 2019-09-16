Аномалии погоды и урожай садовых культур

В Прикамье неожиданно вновь поспела земляника. Уже второй раз за сезон. Также опять зацвела жимолость. Эксперты связывают такой каприз природы с теплым началом сентября. Правда, при этом советуют поскорей убрать из земли овощи.

В социальных сетях появились фотографии опубликованные жителями Оханска. Из-за аномально теплой осени расцвели яблоки, груши и шиповник.

В северных территориях региона, к примеру, в Коми-Пермяцком округе люди не могут похвастаться тем, что яблони вновь расцвели. Однако необычно теплая осень внесла свои коррективы. Например, Римма Калинина уже третий день в огороде собирает землянику.

Цвести до заморозков для этого сорта земляники волне естественно, рассказывает хозяйка. Однако такого количество плодов раньше никогда не бывало. Благодаря солнцу и теплу есть чем побаловать внуков.

Также ведут себя кусты жимолости. Растение начинает цвести в начале лета, а ягоды собирают уже в конце июня. То-то было удивление людей, когда сегодня заметили, что цветы вновь начали появляться.

Благодаря теплу активно растут кабачки, морковь, свекла. Кстати, как раз в это время идёт сбор этих овощей.

Эксперты с местными жителями согласны. Из-за потепления овощи, которые находятся в земле, стали расти. Однако почва до сих пор переувлажнена, поэтому если в скором времени не убрать урожай, можно его лишиться.

Михаил Хозяшев, начальник Кудымкарского отдела "РосСельхозЦентра" по Пермскому краю:

- Во влажной почве быстро проявляют себя болезни, особенно мокрые гнили. Поэтому надо интенсивнее, быстрей убирать.