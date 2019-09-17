В деревне Мосино Юсьвинского района дожди окончательно размыли и без того убитую дорогу
В деревне Мосино Юсьвинского района дожди окончательно размыли и без того убитую дорогу. Единственный путь к сельскому фельдшерско-акушерскому пункту и продуктовому магазину. Доехать до почти сотни жителей теперь не может даже скорая помощь. Будут ли делать хоть какой-то ремонт? Подробнее в видеосюжете>>
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