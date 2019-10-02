Сёйва снова в блокаде бездорожья

Печально знаменитый после летнего паводка поселок Сейва в Гайнском районе сегодня вновь оказался в блокаде все по той же, дорожной причине. Хотя после визита сюда губернатора все думали, что вопрос закрыт. Оказалось, до этого еще далеко.

Этим летом на дороге сильным дождевым паводком вместе с дорогой смыло 4 моста. Как могли быстро, здесь насыпали новые проезды - временные. И сейчас одна из таких насыпей раскисла. Потому что сделана была практически из глины.

От поселка Сёйва, до районного центра села Гайны более 50 километров. Большинство жителей не могут сейчас туда добраться из-за того, что автобусы попросту не ходят.

На легковой машине нечего и пробовать. Ведь в экстренных случаях до Сёйвы даже пожарные, с их гигантскими внедорожниками, не доедут. При этом поселок автономным никак нельзя назвать.

Бьют тревогу и сотрудники сельского ФАПа. В поселке более 600 человек. В любой момент может появиться тяжелый больной, помочь которому своими силами невозможно. Этим летом уже было несколько таких. К счастью, всех смогли доставить до Гайн.

Как только в августе были восстановлены Сёйвинские мосты, сюда приехал губернатор Максим Решетников. Со строителями и министром смотрели, как решить раз и навсегда проблему. Выехавшие на встречу главе региона селяне сразу рассказали, что дорогу отсыпали глиной и долго она не простоит. Губернатор тогда уверил, что в следующем году все здесь изменится. А насчет сегодняшнего дня - помочь обещал глава краевого Минтранса.

В администрации Гайнского округа сегодня днем заявили, что техника и люди уже выдвинулись на Сёйвинскую дорогу и к вечеру сообщение будет восстановлено. А еще в ближайшее время начнется ремонт всей трассы, а за мосты возьмутся в ноябре.

Но гладко на бумаге, да забыли про овраги. Как сообщают сёйвинцы, к вечеру никто из строителей на их дорогу не приехал. Якобы, техника увязла на каком-то другом участке бездорожья. А машину Александра Гейля вытащил сосед, и мужчина вернулся домой. Прорвать блокаду Сёйвы ему сегодня не удалось.