В Кудымкаре действующий глава не прошел в финал конкурса на пост мэра

Действующий глава Кудымкара не прошел в финал конкурса на пост мэра. По итогам отборочного этапа на должность главы города - главы администрации из девяти заявленных кандидатов, в числе которых был и Иван Мехоношин, по решению конкурсной комиссии в финал вышли директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев и начальник Территориального управления Минсоцразвития по Коми-пермяцкому округу Сергей Старатович. Напомним, действующий мэр Кудымкара был назначен на пост в сентябре 2014 года. Тогда он баллотировался как самовыдвиженец и в день выборов набрал 56,7% голосов. Сейчас глава будет назначен не путем народного голосования, а на заседании Гордумы, где решение примут действующие депутаты. Вопрос о дата заседания пока остаётся «открытым».