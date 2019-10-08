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В Кудымкаре действующий глава не прошел в финал конкурса на пост мэра

Действующий глава Кудымкара не прошел в финал конкурса на пост мэра. По итогам отборочного этапа на должность главы города - главы администрации из девяти заявленных кандидатов, в числе которых был и Иван Мехоношин, по решению конкурсной комиссии в финал вышли директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев и начальник Территориального управления Минсоцразвития по Коми-пермяцкому округу Сергей Старатович. Напомним, действующий мэр Кудымкара был назначен на пост в сентябре 2014 года. Тогда он баллотировался как самовыдвиженец и в день выборов набрал 56,7% голосов. Сейчас глава будет назначен не путем народного голосования, а на заседании Гордумы, где решение примут действующие депутаты. Вопрос о дата заседания пока остаётся «открытым».


Опубликовано: 08.10.2019 в 09:26 в рубрике - Новости

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