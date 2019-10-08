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Проезд в Сёйву открыт

Дорога в многострадальную Сёйву в Коми округе восстановлена. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта Пермского края. Напомним, этим летом в Гайнском районе сильным дождевым паводком вместе с дорогой смыло 4 моста. Позже по прямому поручению губернатора здесь насыпали новые проезды, но одна из таких насыпей, которая, кстати, была сделана из глины, раскисла. И в сентябре проезд вновь стал практически невозможен.

Михаил Кириллов, заместитель министра транспорта Пермского края:

- По информации администрации Гаинского муниципального округа на сегодняшний день дорога отремонтирована. Проезд по ней обеспечен. По поручению Максима Решетникова мы в ближайшее время отправляем туда комиссию, чтобы посмотреть, как сделан ремонт дороги.


Опубликовано: 08.10.2019 в 09:35 в рубрике - Новости

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Приставы спасли жизнь должнику →

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