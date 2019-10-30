Пора солить капусту

Время для засолки капусты, и если для большинства хозяек - это дело личное, то в Коми-округе - процесс не спонтанный и единовременный.

В конце октября у Веры Кривощековой свободного времени почти нет. Нынче огород дал хороший урожай капусты. Самое время делать заготовки.

Вера Кривощёкова, жительница села Архангельское:

- Капуста, моркошка и соль. Больше ничего.

И это только один из многочисленных рецептов засола. Капусту и морковку измельчают, добавляют соль. И ставят под груз на сутки. А после раскладывают по банкам.

Вера Кривощёкова, жительница села Архангельское:

- Это вкусно, недорого и внуки любят.

В селе помнят и старинные рецепты квашеной капусты. Чтобы сохранить вкус на всю зиму, ветки можжевельника выкладывают на дно деревянной кадушки и заливают горячей водой на сутки, тем самым убивают бактерии, и капуста не испортится.

Людмила Кривощёкова, жительница села Архангельское:

- Для вкуса. От вереса идет вкус совсем другой. Потом пропариваем все это. После этого, чтобы не текла кадушка, когда солишь.

После того как кадушка готова, на дно выкладывают нарезанные пополам кочаны капусты, веточку мяты, яблоки для лучшего брожения. После самые белые и плотные кочаны мелко нарезают, добавляют свёклу морковь и соль. Таким образом заполняют деревянную емкость целиком. Дальше плотно закрывают, ставят груз и через сутки выносят в чулан, а через неделю каждый день на столе – хрустящая квашеная капуста, которая пользуется успехом у всей семьи.

В селе Архангельское существует ежегодная традиция. Местные жители собираются в доме культуры и готовят заготовки из капусты для Обвинского женского монастыря.

Старинные рецепты пользуются спросом и по сей день, по мнению местных жителей, так как квашеная капуста - хороший продукт для улучшения пищеварения, для здоровья.

По словам Веры Кривощёковой, сейчас продолжит засол капусты. Нужно сделать заготовки на всю зиму. Так же в погребе хранит и свежие кочаны, которые в холоде сохраняются долгое время.