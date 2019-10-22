В Кудымкре сегодня стартует межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». Второй год подряд инициатором события является Коми-Пермяцкий драмтеатр, один из старейших театральных коллективов западного Урала. В этом году участниками станут Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск), Горномарийский драматический театр (Республика Марий Эл), Государственный Национальный театр Республики Карелия (Петрозаводск), Камерный театр «Новая драма» (Пермь), Кировский областной драматический театр, «Коляда-Театр» (Екатеринбург).

Помимо спектаклей, предполагается обширная творческая программа: мастер-классы по сценической речи, лекция о современном театре и особенностях взаимодействия в российском театральном пространстве. В фойе для участников и гостей фестиваля будут открыты сразу несколько тематических выставок, посвящённые национальному театру и театральному Прикамью. По итогам показов, жюри определит обладателя Главного приза фестиваля и победителей в номинациях: «За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую роль».

Фестиваль проходит при поддержке Администрации губернатора и Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время»