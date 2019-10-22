Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкре сегодня стартует межнациональный театральный фестиваль «Сообщение»

В Кудымкре сегодня стартует межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». Второй год подряд инициатором события является Коми-Пермяцкий драмтеатр, один из старейших театральных коллективов западного Урала. В этом году участниками станут Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск), Горномарийский драматический театр (Республика Марий Эл), Государственный Национальный театр Республики Карелия (Петрозаводск), Камерный театр «Новая драма» (Пермь), Кировский областной драматический театр, «Коляда-Театр» (Екатеринбург).

Помимо спектаклей, предполагается обширная творческая программа: мастер-классы по сценической речи, лекция о современном театре и особенностях взаимодействия в российском театральном пространстве. В фойе для участников и гостей фестиваля будут открыты сразу несколько тематических выставок, посвящённые национальному театру и театральному Прикамью. По итогам показов, жюри определит обладателя Главного приза фестиваля и победителей в номинациях: «За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую роль».

Фестиваль проходит при поддержке Администрации губернатора и Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время»


Опубликовано: 22.10.2019 в 17:53 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 18.10.2019

Автопробег «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» стартует сегодня из Перми

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 11.10.2019

Приставы спасли жизнь должнику

Проезд в Сёйву открыт

В Кудымкаре действующий глава не прошел в финал конкурса на пост мэра

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 04.10.2019


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru