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Автопробег «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» стартует сегодня из Перми

Автопробег «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» стартует сегодня из Перми и пройдёт по территории Коми-Пермяцкого округа. Среди участников - сотрудники Пермского государственного архива социально-политической истории, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка, Коми-Пермяцкого государственного окружного архива, а также педагоги, родители и дети физико-математической школы №9 имени города Перми, школы №2 Кудымкара, Ленинской средней школы Кудымкарского района и её Верх-Юсьвинского филиала.

Во время автопробега пройдёт интеллектуальная игра и музейный квест по школе №2, где в годы войны был развёрнут хирургический госпиталь. Юные кулинары представят оригинальные блюда из картофеля - экономичные и с национальным колоритом. О своём намерении участвовать в автопробеге заявили 24 семейных экипажа из Перми - более 80 детей и взрослых.


Опубликовано: 12.10.2019 в 11:44 в рубрике - Новости

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