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← Вести Кудымкар 18.10.2019

Бур асыв, Пермскöй край!

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Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 19.10.2019 г.


Опубликовано: 19.10.2019 в 06:59 в рубрике - Новости

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