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Вести Кудымкар 24.08.2018 →

Край полностью переходит на «цифру»

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автопробег в Кудымкаре

Участники автопробега, посвященного 60-летию Пермского телевидения, побывали в Кудымкаре. Связисты, радийщики и телевизионщики, объединившись в автоколонну, едут по городам края, чтобы рассказать о полном переходе на цифровое вещание. 

На повестке дня - развитие цифрового телевидения в регионе. В первой декаде января планируется масштабное отключение аналогового вещания в районах Прикамья. Совсем немного времени остаётся, чтобы успеть жителям перейти на цифровое вещание. Для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование DVB T2 тюнер и комнатную антенну.

Виктор Рычков, Глава Коми-Пермяцкого округа - министр Пермского края. «Первый этап пройдет 10 каналов в высоком качестве изображения бесплатных доведены до большинства жителей Коми округа. Люди большей частью уже привыкли».

В том числе в первом мультиплексе жители региона могут смотреть программу регионального вещания «Вести Пермь» на телеканалах Россия 1 и Россия 24. Кроме того ежедневно идёт работа по тестированию оборудования второго мультиплекса, это значит, что еще десять каналов в отличном качестве появятся в округе.

цифра

 

Александр Горбунов, главный инженер филиала РТРС «Пермский КРТПЦ»: «Полное вещание второго мультиплекса мы планируем запустить в декабре текущего года. На текущий момент мы завершаем работы по настройке одночастотных зон».

В этом году  исполняется 25 лет Кудымкарскому Филиалу ВГТРК. Новости на национальном языке жители округа видят каждый будний день. На встрече с коллективом говорили о предстоящей модернизации оборудования, как теле- так и радиовещания.

Владимир Рычков, главный инженер филиала ВГТРК «ГТРК» Пермь»: «Радиовещание перейдёт на ФМ диапазон  в Кудымкаре. Модернизации телевизионной коснётся задача перехода на широкий формат, 16:9 формат высокой чёткости».

На данный момент программа "Вести Кудымкар" идет в аналоге. С его отключением все объёмы национального вещания будут сохранены.

Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК «ГТРК Пермь»: «Наша задача сохранить это вещание. И не просто сохранить, а приумножить. При этом необходимо развивать современные технологии и интернет, и социальные сети, и у радио в Коми округе есть потенциал, и телевизионный формат необходимо сохранить».

Что касается второго мультиплекса, на данный момент 20 каналов уже могут смотреть более 70% населения региона. До конца года эта цифра составит 100%.

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 24.08.2018 в 18:23 в рубрике - Новости

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Вести Кудымкар 24.08.2018 →

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