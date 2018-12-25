Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Паводка больше не будет?

В Кудымкаре произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Смотреть

автобус

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Коми-округе. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Лада Ларгус.

Серьезное ДТП произошло на трассе Пермь - Кудымкар недалеко от села Верх-Юсьва. Столкнулись пассажирский автобус и ЛадаЛаргус. Погибли водитель и пассажир легковушки. После столкновения отечественная машина была объята пламенем.

Антон Федосеев, начальник 14 отряда ФПС по Пермскому краю: "Согласно расписанию сил и средств к месту было направлено три единицы пожарной техники с аварийно-спасательным оборудованием".

На момент прибытия бригады спасателей автомобиль выгорел полностью. Тело водителя было внутри. Пассажиры автобуса серьезных травм не получили. Они были доставлены в больницу, пострадал водитель. Он находится в медучреждении.

ДТП

Пострадал пассажирский автобус «Пермь – Кудымкар», он двигался в сторону Кудымкара, удар пришелся в переднюю часть со стороны водителя. Движение на одной полосе до 16.00 часов было перекрыто, на месте работали следователи.

Мария Аристова, инспектор по пропаганде БДД межмуниципального отдела МВД России Кудымкарский: "По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали, по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП".

Точные причины аварии устанавливаются. Было ли это нарушение ПДД или гололед на дороге - предстоит выяснить.

 

 

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 25.12.2018 в 12:35 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Паводка больше не будет?

Вести Кудымкар 24.12.2018

Коми-Пермяцкому телевидению исполняется 25 лет

Телевидению Пармы исполняется четверть века

Вести Кудымкар 19.12.2018

Кудымкар готовится к встрече Нового года

Вести Кудымкар 18.12.2018

Вести Кудымкар 17.12.2018

Вести Кудымкар 14.12.2018

От кубика к роботу


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Паводка больше не будет?

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru