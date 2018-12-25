В Кудымкаре произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Коми-округе. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Лада Ларгус.

Серьезное ДТП произошло на трассе Пермь - Кудымкар недалеко от села Верх-Юсьва. Столкнулись пассажирский автобус и ЛадаЛаргус. Погибли водитель и пассажир легковушки. После столкновения отечественная машина была объята пламенем.

Антон Федосеев, начальник 14 отряда ФПС по Пермскому краю: "Согласно расписанию сил и средств к месту было направлено три единицы пожарной техники с аварийно-спасательным оборудованием".

На момент прибытия бригады спасателей автомобиль выгорел полностью. Тело водителя было внутри. Пассажиры автобуса серьезных травм не получили. Они были доставлены в больницу, пострадал водитель. Он находится в медучреждении.

Пострадал пассажирский автобус «Пермь – Кудымкар», он двигался в сторону Кудымкара, удар пришелся в переднюю часть со стороны водителя. Движение на одной полосе до 16.00 часов было перекрыто, на месте работали следователи.

Мария Аристова, инспектор по пропаганде БДД межмуниципального отдела МВД России Кудымкарский: "По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали, по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП".

Точные причины аварии устанавливаются. Было ли это нарушение ПДД или гололед на дороге - предстоит выяснить.