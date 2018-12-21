Телевидению Пармы исполняется четверть века
25 лет назад в Коми-Пермяцком округе вышла первая телевизионная программа местного телевидения в городе Кудымкар.
В 1992 году приказом министра печати РФ Коми-Пермяцкая окружная редакция радиовещания преобразуется в телерадиовещательную компанию ( ГТРК «Коми-Пермяцкая») и после подготовительных работ жители округа 30 декабря 1993 года увидели на своих голубых экранах первую передачу местного телевидения.
В становлении окружного телевидения принимали активное участие директора компании Петров В.С., Злобин Л.Я., Клещин Е.А., главный редактор Ражева З.И., операторы Фирсов Е.Н., Сыстеров Ю.И. и другие.
Долгое время телевизионное вещание в Кудымкаре осуществлялось на телеканале Культура (2-3 раза в неделю).
В процессе объединения двух субъектов федерации в единый Пермский край в 2003-2005 г.г. и соответствующего объединения местной телерадиокомпании с ГТРК «Пермь», окружное телевещание на коми-пермяцком языке вышло и на канале "Россия 1" в рамках общей региональной сетки.
Сегодня, встречая 25-летний юбилей, коллектив территориального отделения в г. Кудымкаре готовится к глубокой технической модернизации и переходу с аналогового вещания на цифровое, при котором выпуски новостей «Вести-Кудымкар» будут доступны на весь Пермский край.
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