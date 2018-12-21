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← Вести Кудымкар 19.12.2018

Телевидению Пармы исполняется четверть века

Вести Кудымкар

25 лет назад в Коми-Пермяцком округе вышла первая телевизионная программа местного телевидения в городе Кудымкар.

В 1992 году приказом министра печати РФ Коми-Пермяцкая окружная редакция радиовещания преобразуется в телерадиовещательную компанию ( ГТРК «Коми-Пермяцкая») и после подготовительных работ жители округа 30 декабря 1993 года увидели на своих голубых экранах первую передачу местного телевидения.

В становлении окружного телевидения принимали активное участие директора компании Петров В.С., Злобин Л.Я., Клещин Е.А., главный редактор Ражева З.И., операторы Фирсов Е.Н., Сыстеров Ю.И. и другие.

Долгое время телевизионное вещание в Кудымкаре осуществлялось на телеканале Культура (2-3 раза в неделю).

В процессе объединения двух субъектов федерации в единый Пермский край в 2003-2005 г.г. и соответствующего объединения местной телерадиокомпании с ГТРК «Пермь», окружное телевещание на коми-пермяцком языке вышло и на канале "Россия 1" в рамках общей региональной сетки.

Сегодня, встречая 25-летний юбилей, коллектив территориального отделения в г. Кудымкаре готовится к глубокой технической модернизации и переходу с  аналогового вещания на цифровое, при котором выпуски новостей  «Вести-Кудымкар» будут доступны на весь Пермский край.


Опубликовано: 21.12.2018 в 11:05 в рубрике - Новости

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