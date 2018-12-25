Паводка больше не будет, в Кудымкаре подписали акт приема работ по дноуглублению реки Иньвы.

После паводка 2016 года, когда в Кудымкаре затопило 452 дома, было принято решение выкопать новое русло, а кроме того, прочистить старое. Договор подписали в прошлом году. Это позволило минимизировать риски подтопления жилого сектора во время подъема воды.

Владимир Маковей, заместитель министра природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Учитывалась и скорость течения реки, и возможные притоки, и эти расчеты показывают, что в последующем уровень опасности снизится".

На работы затратили более 18 миллионов рублей, из федерального бюджета. Работы по углублению приняли только сейчас, так как специалисты ждали появления прочного льда.

Ирина Лопатина, начальник отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Проводилась съемка, подтверждающая объемы на каждом этапе их выполнения. В связи с относительно теплой осенью невозможно было провести промеры глубин, пришлось дожидаться установления льда. Все-таки это безопасность людей".