Коми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушки
Вновь театр обращается к своим зрителям. Коми-Пермяцкий драматический театр примет в дар елочные игрушки времён СССР. В преддверии Нового года в Кудымкаре выйдет музыкальная сказка "Старый башмак" по пьесе Алексея Толстого. Специально к премьере театральное фойе хотят украсить, за помощью обращаются к местным жителям. Приносить игрушки можно уже сейчас. Премьера спектакля "Старый башмак" запланирована на 25 декабря.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 29.11.2018
Вести Кудымкар 28.11.2018
Вести Кудымкар 27.11.2018
Вести Кудымкар 23.11.2018
Кто восстановит подъезды после ремонта на газопроводе?
Вести Кудымкар 22.11.2018
Театр примет в дар ёлочные игрушки времён СССР
Вести Кудымкар 21.11.2018
Вести Кудымкар 20.11.2018
Вести Кудымкар 19.11.2018
Добавить комментарий: