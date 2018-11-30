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← Вести Кудымкар 29.11.2018

Коми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушки

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театр

Вновь театр обращается к своим зрителям. Коми-Пермяцкий драматический театр примет в дар елочные игрушки времён СССР. В преддверии Нового года в Кудымкаре выйдет музыкальная сказка "Старый башмак" по пьесе Алексея Толстого. Специально к премьере театральное фойе хотят украсить, за помощью обращаются к местным жителям. Приносить игрушки  можно уже сейчас. Премьера спектакля "Старый башмак" запланирована на 25 декабря.

 


Опубликовано: 30.11.2018 в 16:58 в рубрике - Новости

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