Коми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушки

Вновь театр обращается к своим зрителям. Коми-Пермяцкий драматический театр примет в дар елочные игрушки времён СССР. В преддверии Нового года в Кудымкаре выйдет музыкальная сказка "Старый башмак" по пьесе Алексея Толстого. Специально к премьере театральное фойе хотят украсить, за помощью обращаются к местным жителям. Приносить игрушки можно уже сейчас. Премьера спектакля "Старый башмак" запланирована на 25 декабря.