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Вести Кудымкар 22.11.2018

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вести Кудымкар

Выпуск 22 ноября  2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.

 


Опубликовано: 22.11.2018 в 17:21 в рубрике - Новости

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← Театр примет в дар ёлочные игрушки времён СССР

Кто восстановит подъезды после ремонта на газопроводе? →

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