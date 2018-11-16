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Вести Кудымкар 16.11.2018 →

Водитель сбил семью и скрылся с места ДТП

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дтп

В селе Юсьва Коми-Пермяцкого округа водитель внедорожника УАЗ сбил четырех человек, двое из которых дети.

Авария с участием четверых пешеходов в Юсьве произошла возле детского сада, на ул. Центральная. УАЗ наехал на людей в вечернее время. Под колеса попали двое маленьких детей - двух и трех лет, их мама и бабушка. Все они возвращались домой из детского сада. Семья шла по правому краю дороги, в попутном направлении. Оборудованных тротуаров на ул. Центральной нет. 

60-летний водитель УАЗа вызывать скорую помощь и сотрудников ГИБДД  не стал и поспешил скрыться с места ДТП. Возможно, потому что он не имел водительского удостоверения, да к тому же не исключено, что выпивал, перед тем как сесть за руль. Как сообщили в полиции, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Пострадавшие в настоящее время находятся в Кудымкарской больнице. Помощь была оказана своевременно. У всех преимущественно травмы головы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Опубликовано: 16.11.2018 в 15:24 в рубрике - Новости

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← Зоозащитники нашли щенков в муравейнике

Вести Кудымкар 16.11.2018 →

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