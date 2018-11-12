Настоящим моржам годы не помеха

В первый по-настоящему морозный день заплыв в реке совершили две пенсионерки в Кочевском районе. Купаются в ледяной воде они регулярно. Причем, говорят, чем холоднее, тем лучше.

Валентина Петрова и Валентина Чугайнова без страха заходят в речку Сеполь. Купание для женщин дело обычное не только летом, но и круглый год. На протяжении 23 лет женщины ежедневно выходят плавать. После такого закаливания простуда пенсионеркам не страшна, температура раз в несколько лет поднимается, а главное - чувствуют себя бодро.

Валентина Петрова, пенсионерка: "Стараемся ходить утро - вечер. Мы не ходим, когда сильно потайка идет, все течет под гору, все в речку, и вода грязная, мутная".

Когда появляется лед, идут к небольшому водопаду. На пару минут встают под него и быстро одеваются.

На данный момент температура воздуха минус девять градусов. Стоять на берегу холодно, не то что в воду заходить. По словам женщин, в холодной воде находятся две-три минуты, по ощущениям, пока не замерзнут.

Причем, заверяют, что чем холоднее на улице, тем теплее кажется вода. Кстати, с серьезными похолоданиями начинают готовить рабочие инструменты. С собой берут топоры и делают прорубь 4 на 4 метра. В такие дни пропускать купания уже нельзя.

Валентина Чугайнова, пенсионерка: "Лёд замерзнет, его не вычистишь больше. Тем более мы две бабульки".

Врачи называют таких людей «профессиональными моржами». Чтобы выдержать такие низкие температуры, нужны долгие тренировки. И понижать градус стоит постепенно. А зайти в ледяную воду без подготовки грозит серьезными болезнями.

Нина Латышева, врач-инфекционист больницы Коми-Пермяцкого округа: "Если сразу сходу незакаленному человеку прыгнуть в воду, это будет плачевный результат. Это будет не польза, а можно заработать пневмонию, ангину. Заболевание суставов".

А пенсионерки из Кочёво говорят, что холодная вода не только дает здоровье, но и молодит и бодрит тело и душу.

"Мы все равно сюда придем - хоть минус 30, хоть минус 40 - и будем купаться!".