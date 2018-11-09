В Коми-Пермяцком округе разгорается мусорный скандал

Мусорный скандал разгорелся сразу в двух крупных селах Прикамья. Жители устроили стихийный митинг прямо на приеме в прокуратуре. Они жалуются, что их в буквальном смысле заваливают бытовыми отходами. Другие говорят, что девать их просто некуда - единственную свалку закрыли. Переписка чиновников пока только добавляет бумажный хлам.

На приеме прокурора в селе Архангельское сегодня аншлаг. Пришедшие бьют тревогу. Все возмущены, что небольшую местную свалку стали заваливать мусором из соседнего села Юсьва и близлежащих деревень.

Архангельское местные жители неофициально называют культурной столицей района. Здесь ежегодно проходят обрядовые праздники, в том числе «Зажинки». А у храма лежит известный в крае камень «Седло Ильи пророка».

Валентина Якимова, жительница с. Архангельское: "Откуда только к нам не ездят, и туристы, и село им нравится. А сейчас сразу видно, все на дороге валяется".

Свалка Архангельска размером с полгектара, пока мусора здесь немного. Рассчитана на 500 жителей, в то время как в Юсьве живет около 4 тысяч человек. Кроме того, место для отходов находится рядом с молочной фермой.

Ольга Власова, председатель СПК «Совет»: "Я просто не понимаю, как может быть такое огромное количество мусора рядом с продуктом питания. Пакеты и весь мусор все полетит в скором времени к нам".

Свалку села Юсьва закрыли по решению суда, так как она не соответствует санитарным нормам. Мусором завалена не только огражденная территория, но и соседние леса, центральная дорога, обочины.

После того как мусор из Юсьвы стали возить в Архангельское, горы отходов стали появляться и здесь, на обочинах дорог. Теперь местные жители боятся, что вся округа будет загрязнена.

На собрании представители Юсьвинской администрации заявляют, что такая мера вынужденная. И уже в следующем году мусор со всего района будет вывозить в Кудымкар единый региональный оператор. Правда, точная дата неизвестна.

Татьяна Заозёрова, заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального района по экономическим вопросам и развитию инфраструктуры: "Мы не знаем, когда будет заключено соглашение. Должно оно быть заключено с 1 января, но пока его нет. Может, оно продлится на месяц-два. Региональный оператор выбран".

Такой ответ архангельцев не устраивает, они уверены, что до конца этого года культурная столица будет завалена отходами. Все вместе написали жалобу прокурору, чтобы нашли другое место для выброса отходов. Правда, пока будет идти проверка, возле села мусора будет все больше.