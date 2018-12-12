Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 10.12.2018

Вести Кудымкар 11.12.2018

Смотреть

Кудымкар

Выпуск 11 декабря  2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.


Опубликовано: 12.12.2018 в 09:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 10.12.2018

Вести Кудымкар 07.12.2018

Вести Кудымкар 05.12.2018

Вести Кудымкар 03.12.2018

Коми-Пермяцкий театр примет в дар ёлочные игрушки

Вести Кудымкар 29.11.2018

Вести Кудымкар 28.11.2018

Вести Кудымкар 27.11.2018

Вести Кудымкар 23.11.2018

Кто восстановит подъезды после ремонта на газопроводе?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 10.12.2018

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru