Кудымкар готовится к встрече Нового года

Уже готовые ледовые скульптуры в Кудымкаре обожгли огнем. Делается это для того, чтобы композиции стали прозрачными и можно было сквозь них смотреть.

Буквально за пару дней на площади в городе Кудымкаре появились первые ледяные скульптуры. Совсем скоро и ледовый городок будет полностью открыт для всех желающих.

Ледяные горки, лабиринт, ограждение для елки – это только самое начало, утверждают скульпторы. За несколько дней площадь полностью преобразится. Шестой год подряд в Кудымкаре вместо снега используют лед для создания скульптуры. Для украшения вырезают коми-пермяцкую символику. Сейчас перед художниками стоит задача сделать трех поросят и Деда Мороза со Снегурочкой.

На финальной стадии ледяной цилиндр осталось обжечь лед огнем. Это делается для того, чтобы скульптура стала прозрачной, и прямо через лед можно будет фотографироваться.

Главные праздничные мероприятия на городской площади начнутся со следующей недели, пройдут новогодние елки. Пятерых отличившихся школьников наградят знаками отличия «Гордость Пермского края».

Татьяна Чугаева, пресс-секретарь главы администрации г. Кудымкар: "Уже в эти выходные стартуют городские соревнования по лыжным гонкам. Открытие зимнего сезона на лыжном комплексе ДЮСШ. Также открытие новогоднего турнира по самбо среди юношей. Кудымкарский плавательный бассейн пригласит на новогодний турнир по плаванию среди учащихся с первого по 11 классы".

И конечно, встреча Нового года пройдет на городской площади, где 31 декабря с 10 часов вечера запланирована концертная программа.

А на Иньве происходит заготовка льда. Огромные глыбы выпиливают и доставляют на площадь. Работы будут продолжатся до 25 декабря. 26 декабря ледовый городок будет полностью закончен.