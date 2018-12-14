От кубика к роботу - таков творческий путь юных инженеров. Дошкольники Кудымкарского района показали, как умело конструируют роботов и проектируют современную технику.

На ежегодном конкурсе по робототехнике встретились воспитанники детских садов Кудымкарского района. Районный «Икарёнок» вновь собрал своих друзей, чтобы посмотреть, как малыши умеют оживлять сконструированных роботов.

Тимур и Матвей смастерили из LEGO рабочие деревообрабатывающие станки. В этом конкурсе они участвуют командой. Разнообразие в мастерской - заслуга самих юных инженеров.

Изобретения юных мастеров удивили даже взрослых. Здесь работает настоящая семейная мастерская. Сконструированные роботы умеют шлифовать, выжигать узоры на дереве и даже рисовать.

Благодаря своему увлечению, ребята уже определились с выбором профессии. Они проектируют новые модели робототехники и мечтают оживить созданные своими руками чудо-станки. Всего на конкурсе «Икаренок» свои творческие проекты презентовали десять команд образовательных учреждений Кудымкарского района.

Воспитанники детских садов представили на суд жюри механизмы, которые можно использовать в сельском хозяйстве, новогодние игрушки, станки для валяния валенок.

Легоконструирование и робототехника позволяют создавать уникальные модели. В свои шесть лет малыши с легкостью могут собрать себе игрушку, о которой можно только мечтать.