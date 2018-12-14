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← Вести Кудымкар 12.12.2018

От кубика к роботу

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кубики

От кубика к роботу - таков творческий путь юных инженеров. Дошкольники Кудымкарского района показали, как умело конструируют роботов и проектируют современную технику. 

На ежегодном конкурсе по робототехнике встретились воспитанники детских садов Кудымкарского района. Районный «Икарёнок» вновь собрал своих друзей, чтобы посмотреть, как малыши умеют оживлять сконструированных роботов.

Тимур и Матвей смастерили из LEGO рабочие деревообрабатывающие станки. В этом конкурсе они участвуют командой. Разнообразие в мастерской - заслуга самих юных инженеров.

Изобретения юных мастеров удивили даже взрослых. Здесь работает настоящая семейная мастерская. Сконструированные роботы умеют шлифовать, выжигать узоры на дереве и даже рисовать.

Благодаря своему увлечению, ребята уже определились с выбором профессии. Они проектируют новые модели робототехники и мечтают оживить созданные своими руками чудо-станки. Всего на конкурсе «Икаренок» свои творческие проекты презентовали десять команд образовательных учреждений Кудымкарского района.

Воспитанники детских садов представили на суд жюри механизмы, которые можно использовать в сельском хозяйстве, новогодние игрушки, станки для валяния валенок.

Легоконструирование и робототехника позволяют создавать уникальные модели. В свои шесть лет малыши с легкостью могут собрать себе игрушку, о которой можно только мечтать. 


Опубликовано: 14.12.2018 в 17:36 в рубрике - Новости

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