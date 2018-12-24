К эфиру готовится вечерний выпуск программы "Вести Кудымкар". Ирину Батуеву телезрители округа знают как ведущую и корреспондента. Быть в кадре для неё - это рабочие будни.

Ирина Батуева, корреспондент ТО филиала ВГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре: «Мы работаем по всему округу, бывает, что и в 5 утра 6 утра выезжаем в самые отдаленные районы. Стараемся узнать все самое интересное - и социальную, культурную сторону, сельское хозяйство».

В этом году Коми-Пермяцкому телевидению исполняется 25 лет. Ветеранов, бывших и нынешних сотрудников, тех, кто работает в кадре и за кадром, с юбилеем поздравили руководители краевого ВГТРК, администрация губернатора, главы районов и министерств.

Игорь Южанинов, руководитель ВГТРК ГТРК «Пермь»: «Вещание с элементами коми-пермяцкого языка останется, оно перейдет в цифру, оно будет на наших каналах Россия-1, Россия-24 - на весь Пермский край».

Пару лет назад в филиале ВГТРК в Кудымкаре прошла модернизация. Изменили фон в студии, поставили новое оборудование, камеры и свет.

В эфир программа "Вести-Кудымкар" выходит ежедневно. В течение 20 минут ведущие и корреспонденты рассказывают о событиях, происшествиях, новостях, об особенностях культуры самобытного народа, всё на коми-пермяцком языке.

Самый первый выпуск новостей ВГТРК-Кудымкар телезрители увидели в 1993 году. Тогда, конечно, все было по-другому.

Ведущую Веру Важину первую увидели телезрители. Тот выпуск собирал весь коллектив, монтаж длился почти всю ночь.

Вера Бажина. Корреспондент ТО филиала ВГТРК «Пермь», в г. Кудымкаре «Программу мы записали 29 декабря, а в эфире она вышла вечером 30 декабря. Для округа это было огромное событие. Все люди припали к телевизорам. А на следующий день только об этом и говорили».

Первое студийное оборудование, режиссерский пульт. Камеры записывали на пленку, а после весь отснятый материал в нужной последовательности вновь перезаписывали для новостного выпуска. Сейчас все старое оборудование хранится в небольшом музее.

Изначально новости шли на русском и коми-пермяцком языках. А с 31 марта 2008 года вещание стало полностью национальным.

Валерий Сергеев. Советник ВГТРК «Компания коми-пермяцкая, а затем и территориальное отеление, занимались развитием литературного языка, культурных и национальных традиций, вот в этом большая 25-летняя заслуга".

Сейчас студия снова готовится к модернизации. Новое оборудование позволит готовить материалы в широком формате, и новости округа увидят все жители региона.