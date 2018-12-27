Врачам Ошибской больницы грозит до трех лет тюрьмы

В Кудымкарском суде продолжается процесс в отношении врача-педиатра и фельдшера скорой помощи Ошибского стационара. Накануне опрашивали свидетелей. Медицинских работников обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умер двухлетний ребенок. В прошлую новогоднюю ночь с температурой и одышкой мальчика доставили в Ошибский стационар, хотя с подобными симптомами его сразу должны были отвезти в реанимацию Кудымкара, это версия государственного обвинения. Кроме того в тяжелом состоянии врач оставила ребенка и ушла домой.

В стационаре ребенку становилось только хуже. В Кудымкар через несколько часов его привезли уже без сознания. Через полчаса он умер в реанимации. Врач и фельдшер с обвинением не согласны. По данной статье им грозит максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Кроме того мама погибшего ребенка подала гражданский иск на возмещение морального вреда по одному миллиону рублей к каждой подсудимой.