Врачам Ошибской больницы грозит до трех лет тюрьмы
В Кудымкарском суде продолжается процесс в отношении врача-педиатра и фельдшера скорой помощи Ошибского стационара. Накануне опрашивали свидетелей. Медицинских работников обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умер двухлетний ребенок. В прошлую новогоднюю ночь с температурой и одышкой мальчика доставили в Ошибский стационар, хотя с подобными симптомами его сразу должны были отвезти в реанимацию Кудымкара, это версия государственного обвинения. Кроме того в тяжелом состоянии врач оставила ребенка и ушла домой.
В стационаре ребенку становилось только хуже. В Кудымкар через несколько часов его привезли уже без сознания. Через полчаса он умер в реанимации. Врач и фельдшер с обвинением не согласны. По данной статье им грозит максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Кроме того мама погибшего ребенка подала гражданский иск на возмещение морального вреда по одному миллиону рублей к каждой подсудимой.
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