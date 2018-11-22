Кто восстановит подъезды после ремонта на газопроводе?

В Кудымкаре во время устранения утечки на газопроводе рабочие снесли три крыльца в жилом доме.

Под ногами шаткий пол, под которым яма. Это все, что осталось от крыльца сразу трех подъездов по улице Конституции 7. Анна Рочева ответственно заявляет - все это случилось в результате ремонтных работ сотрудников кудымкарской газовой службы. Они экстренно устраняли утечку газа. Местные жители сразу же спросили - кто будет восстанавливать. На тот момент вроде бы договорились.

Анна Рочева, жительница дома по ул. Конституции 7, г. Кудымкара: "В составе жильцов, газовиков были и с ЖКХ. Решили, что газовики будут убирать и копать свое, а ЖКХ будет ремонтировать крыльцо».

В итоге на место раскопок бросили бетонные плиты. Какое-то время в подъезд пенсионерам приходилось буквально запрыгивать. И одновременно уворачиваться от падающего снега. Устав ждать помощи, люди сами соорудили деревянные ступеньки.

Коммунальная история достигла апогея, когда в ответ на просьбу о помощи, кудымкарское коммунальное управление предложило жильцам оплатить восстановление входных групп всех трех подъездов.

В итоге за ремонт газа жители заплатили около 14 тысяч рублей. А за ремонт крыльца у трех подъездов теперь с них просят около 200 тысяч рублей.

При этом жители до сегодняшнего дня были уверены, что именно коммунальщики - городские или из управляющей компании - отремонтируют все, что разломали газовики. Последние также утверждают, что прежние договоренности подразумевали именно это.

Михаил Петров, начальник Кудымкарского управление АО «Газпром Газораспределение Пермь»: «Был составлен протокол, в котором было записано, что взносы за ОДН, которые выплачивали коммунальному предприятию, они желают потратить на ремонт входных групп в своем доме».

Точка зрения коммунальщиков следующая - никому ничего не обещали, да и протокола никакого не видели. По правилам благоустройства - кто крыльцо сломал, тот и должен восстановить.

Игорь Зубов, директор управляющей компании «Кудымкарское коммунальное предприятие»: «Дом находится у нас на обслуживании, и у управляющей компании, чтобы восстановить, таких денег нет. И я предполагаю, что восстановить должны Газпром газораспределение, которые проводили данные работы, тем более без согласования".

Между тем жилищный надзор Пермкого края дал распоряжение привести в порядок данные подъезды. Но установленный срок исполнения жителей привел в негодование - до 31 мая. И до того времени, видимо, никто ничего делать не будет. Коммунальщики и газовики заявили о готовности судиться до последнего.