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О повседневных проблемах шутили на коми-пермяцком языке

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КВН

Окружной фестиваль КВН на коми-пермяцком языке  "Пуксьы да всксьы" собрал на большой сцене КДЦ Кудымкара КВНщиков. Традиционно фестиваль юмора и смеха на родном языке привлекает немало болельщиков, которые приезжают из самых разных уголков Пармы. 

 

Борьба за кубок национальной лиги обещает быть жаркой. В финале 4 команды. Сегодня шутки только на коми-пермяцком языке. Участники из села Ёгва уже не раз становились абсолютными победителями.

 

В команде как школьники, так и студенты. Снежана Радостева говорит, что всех объединяет желание говорить и  шутить на родном языке.

 

КВН называется "Пуксьы да всксьы", что означает "садись и смейся". Здесь все как в вышей лиге: и приветствие, и музыкальное задание, и биатлон.

квн

 

Зал полон, зрители ждут хороших шуток и отличного настроения. Оценивает команды строгое жюри, которое подмечает, что с каждым годом уровень подготовки участников становится все выше.

 

Шутки как всегда о повседневных проблемах: о плохих дорогах в селе, отсутствии мест в детских садах, шутили над национальной кухней.

 

Михаил Ввотинов, администратор КВН на Коми-Пермяцком языке: «Больше нигде нет КВН в России на родном языке, и это важно, наш язык  вымирает, и очень важно его популяризировать».

 

В ныншнем году свой чемпионский титул вновь подтвердили "Ёгвуси". И в этот раз стали обладателеями 5 кубка КВН.

 


Опубликовано: 15.11.2018 в 16:20 в рубрике - Новости

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← Вести Кудымкар 14.11.2018

Зоозащитники нашли щенков в муравейнике →

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