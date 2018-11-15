О повседневных проблемах шутили на коми-пермяцком языке





Окружной фестиваль КВН на коми-пермяцком языке "Пуксьы да всксьы" собрал на большой сцене КДЦ Кудымкара КВНщиков. Традиционно фестиваль юмора и смеха на родном языке привлекает немало болельщиков, которые приезжают из самых разных уголков Пармы.

Борьба за кубок национальной лиги обещает быть жаркой. В финале 4 команды. Сегодня шутки только на коми-пермяцком языке. Участники из села Ёгва уже не раз становились абсолютными победителями.

В команде как школьники, так и студенты. Снежана Радостева говорит, что всех объединяет желание говорить и шутить на родном языке.

КВН называется "Пуксьы да всксьы", что означает "садись и смейся". Здесь все как в вышей лиге: и приветствие, и музыкальное задание, и биатлон.

Зал полон, зрители ждут хороших шуток и отличного настроения. Оценивает команды строгое жюри, которое подмечает, что с каждым годом уровень подготовки участников становится все выше.

Шутки как всегда о повседневных проблемах: о плохих дорогах в селе, отсутствии мест в детских садах, шутили над национальной кухней.

Михаил Ввотинов, администратор КВН на Коми-Пермяцком языке: «Больше нигде нет КВН в России на родном языке, и это важно, наш язык вымирает, и очень важно его популяризировать».

В ныншнем году свой чемпионский титул вновь подтвердили "Ёгвуси". И в этот раз стали обладателеями 5 кубка КВН.