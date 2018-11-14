Бухгалтер детского сада присвоила миллион

Украла миллион, но осталась на свободе. В Кудымкаре осудили сельского главного бухгалтера Белоевского детского сада. Как доказало обвинение, женщина похитила из учреждения чуть более 1 миллиона рублей. С 2015 по 2018 год она необоснованно завышала свою зарплату. Во время суда свою вину полностью признала. Это стало смягчающим обстоятельством, кроме того, суд принял во внимание, что у неё на иждивении находятся трое малолетних детей.

Иван Радостев, государственный обвинитель: "Виновной назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с применением статьи 82 с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы на срок достижения несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста".

Кроме того, она должна полностью возместить ущерб. В детском саду воспитатели рассказали, что от действий коллеги пострадали все сотрудники учреждения.

Мария Тебенькова, воспитатель Белоевского детского сада: "На сегодняшний день мы возвращаем данную сумму в бюджет, мы не получаем стимулирующих выплат и премий".