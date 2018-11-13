Как незадачливый угонщик пытался угнать за ночь 4 автомобиля

Целая серия угонов - попытка за попыткой, за развитием нелепой криминальной истории автомобилисты наблюдали в одном из дворов Кудымкара. Примечательно, но после целого ряда неудач за помощью угонщик обратился к добропорядочным гражданам.

Неприятную новость Николаю Васькину сообщили полицейские. У его машины было разбито стекло с водительской стороны. Кидали с такой силой, что кусок асфальта оказался на пассажирском сиденье.

Николай Васькин, пострадавший: "Сигнализация сработала. С водительской стороны левое стекло разбито было. На сиденье камень лежал".

В самом центре Кудымкара за одну ночь таким образом пострадали сразу четыре машины. Злоумышленник пытался угнать автомобили, однако, проникнув внутрь, завести их не мог. После двух неудачных попыток залез в третью – ВАЗ 2107 и снова фиаско. Тогда решил запустить двигатель с толкача.

Толкать «семерку» одному угонщику не получилось. Попросил помочь случайных прохожих. Протолкав ее 50 метров, угонщику надоело, и он ее бросил.

Пошел к четвертой машине, разбил стекло, и тут сработала сигнализация. Горе-угонщик бросил попытки и скрылся.

Сотрудники полиции задержали угонщика. Им оказался ранее судимый за езду в нетрезвом виде 22-летний житель Кудымкарского района. Он рассказал дознавателям, что машины присваивать не хотел. Хотел просто покататься.

Елена Гилева, специалист по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "По всем фактам противоправной деятельности были возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет".

Во всех случаях пострадали отечественные автомобили. Во время попытки угона молодой человек был пьян.

Виктор Зубов: "Маразм, больше никак не назовешь. Люди с ума сходят, делать нечего".

Хотел покататься, а в итоге 4 машины повредил, а одну покатал сам. Теперь угонщик будет отвечать в суде. Первое заседание пройдет 14 ноября.