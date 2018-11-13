Как незадачливый угонщик пытался угнать за ночь 4 автомобиля
Целая серия угонов - попытка за попыткой, за развитием нелепой криминальной истории автомобилисты наблюдали в одном из дворов Кудымкара. Примечательно, но после целого ряда неудач за помощью угонщик обратился к добропорядочным гражданам.
Неприятную новость Николаю Васькину сообщили полицейские. У его машины было разбито стекло с водительской стороны. Кидали с такой силой, что кусок асфальта оказался на пассажирском сиденье.
Николай Васькин, пострадавший: "Сигнализация сработала. С водительской стороны левое стекло разбито было. На сиденье камень лежал".
В самом центре Кудымкара за одну ночь таким образом пострадали сразу четыре машины. Злоумышленник пытался угнать автомобили, однако, проникнув внутрь, завести их не мог. После двух неудачных попыток залез в третью – ВАЗ 2107 и снова фиаско. Тогда решил запустить двигатель с толкача.
Толкать «семерку» одному угонщику не получилось. Попросил помочь случайных прохожих. Протолкав ее 50 метров, угонщику надоело, и он ее бросил.
Пошел к четвертой машине, разбил стекло, и тут сработала сигнализация. Горе-угонщик бросил попытки и скрылся.
Сотрудники полиции задержали угонщика. Им оказался ранее судимый за езду в нетрезвом виде 22-летний житель Кудымкарского района. Он рассказал дознавателям, что машины присваивать не хотел. Хотел просто покататься.
Елена Гилева, специалист по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "По всем фактам противоправной деятельности были возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет".
Во всех случаях пострадали отечественные автомобили. Во время попытки угона молодой человек был пьян.
Виктор Зубов: "Маразм, больше никак не назовешь. Люди с ума сходят, делать нечего".
Хотел покататься, а в итоге 4 машины повредил, а одну покатал сам. Теперь угонщик будет отвечать в суде. Первое заседание пройдет 14 ноября.
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