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Вести Кудымкар 07.11.2018 →

Коми-пермяков приглашают «погонять мяч»

спорт

В Кудымкаре завершены работы по устройству спортивной площадки, расположенной на территории городского трамплина. Строительство велось в рамках краевой программы "Спортивное Прикамье" на условиях софинансирования - всего потрачено около 3 млн. рублей. Площадка является универсальной с резиновым покрытием, где  можно заниматься  игровыми  видами  спорта -  мини-футболом, волейболом, баскетболом. Относится мини-стадион к Детско-юношеской спортивной школе. По словам директора   Леонида Мальцева, в дневное время там будут проводиться секционные занятия, а в вечернее время у горожан будет замечательная возможность "погонять мяч", причём места хватит как взрослым, так и детям.


Опубликовано: 07.11.2018 в 14:33 в рубрике - Новости

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← Жил-был художник один…

Вести Кудымкар 07.11.2018 →

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