Коми-пермяков приглашают «погонять мяч»

В Кудымкаре завершены работы по устройству спортивной площадки, расположенной на территории городского трамплина. Строительство велось в рамках краевой программы "Спортивное Прикамье" на условиях софинансирования - всего потрачено около 3 млн. рублей. Площадка является универсальной с резиновым покрытием, где можно заниматься игровыми видами спорта - мини-футболом, волейболом, баскетболом. Относится мини-стадион к Детско-юношеской спортивной школе. По словам директора Леонида Мальцева, в дневное время там будут проводиться секционные занятия, а в вечернее время у горожан будет замечательная возможность "погонять мяч", причём места хватит как взрослым, так и детям.