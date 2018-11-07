Коми-пермяков приглашают «погонять мяч»
В Кудымкаре завершены работы по устройству спортивной площадки, расположенной на территории городского трамплина. Строительство велось в рамках краевой программы "Спортивное Прикамье" на условиях софинансирования - всего потрачено около 3 млн. рублей. Площадка является универсальной с резиновым покрытием, где можно заниматься игровыми видами спорта - мини-футболом, волейболом, баскетболом. Относится мини-стадион к Детско-юношеской спортивной школе. По словам директора Леонида Мальцева, в дневное время там будут проводиться секционные занятия, а в вечернее время у горожан будет замечательная возможность "погонять мяч", причём места хватит как взрослым, так и детям.
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