Жил-был художник один…
В Коми-Пермяцком краеведческом музее имени Субботина-Пермяка открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Дмитрия Евстигнеева, заслуженного художника РСФСР.
"Выставка рассказывает о жизни, творчестве и увлечениях художника, о его театральных достижениях, направлениях в живописи и активной жизненной позиции", - рассказывает заведующая отделом научно просветительской работы театра Екатерина Власова. На выставке представлено более 80 предметов из фондов музея: живопись, театральные эскизы, сценический костюм, афиши, бутафория, нагрудные знаки, документы, личные вещи и фотографии мастера.
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