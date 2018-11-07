Жил-был художник один…

В Коми-Пермяцком краеведческом музее имени Субботина-Пермяка открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Дмитрия Евстигнеева, заслуженного художника РСФСР.

"Выставка рассказывает о жизни, творчестве и увлечениях художника, о его театральных достижениях, направлениях в живописи и активной жизненной позиции", - рассказывает заведующая отделом научно просветительской работы театра Екатерина Власова. На выставке представлено более 80 предметов из фондов музея: живопись, театральные эскизы, сценический костюм, афиши, бутафория, нагрудные знаки, документы, личные вещи и фотографии мастера.