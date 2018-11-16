Зоозащитники нашли щенков в муравейнике

Трогательная история со счастливым концом в Кудымкаре. Там зоозащитники спасли целый выводок щенков, которых мать поселила в муравейнике. Такое тесное соседство с насекомыми, конечно, доставляло много неудобств. Но мамаша так и не решилась поменять место жительства.

Четыре щенка и их мама приживаются в вольере. В Кудымкарский приют для бездомных собак их привезли из леса, долгое время домашние животные выживали в дикой природе.

Нашёл животных Антон Кольчурин. Сначала на обочине дороги увидел взрослую собаку, решил подкормить. А после она привела мужчину к щенкам.

Антон Кольчурин вспоминает: «Я когда приехал, сами щенки грызли кору деревьев. Щенки очень боялись меня, мы приехали на следующий день с другом и вылавливали их, можно сказать, по всему лесу».

В лесу пришлось наблюдать странную картину. Щенков мама поселила в большой муравейник, вырыв там своеобразное гнездо. Вокруг было много поваленных деревьев. Одна из версий, что в такой обстановке собака пыталась защитить своё потомство.

Как говорят ветеринары, щенки пробыли в лесу чуть больше месяца. Все это врем они прожили в муравейнике, прятались от холода. В это время муравьи уже уходят, поэтому насекомые собакам не мешали.

Ветеринары сделали все необходимые прививки. Сейчас щенки здоровые, и несмотря на то что пока они боятся людей, специалисты уверены, что в новой семье щенки приживутся без проблем.

Надежда Кольчурина, ветеринарный врач, уверяет: «Если люди их возьмут в новую семью, они не разочаруются. Потому что щенки ласковые, тянутся к людям, хотя месяц жили в лесу. Если в дальнейшем нужна будет помощь, мы всегда поможем".

В муравейнике приходилось ютиться пятерым щенкам. Одному дом уже нашли в Косинском районе. Четверо в приюте - в тепле и на постоянном трехразовом питании. Как и другие постояльцы, щенки ждут своих хозяев.