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Театр примет в дар ёлочные игрушки времён СССР

игрушки

Коми-Пермяцкий драматический театр примет в дар … елочные игрушки времён СССР. В  преддверии Нового года в Кудымкаре выйдет музыкальная сказка "Старый башмак" по пьесе Алексея Толстого. Специально к премьере театральное фойе хотят украсить соответствующе - за помощью обратились к зрителям. "Уже совсем близко-близко новогодний праздник и время чудес! По доброй традиции Коми-Пермяцкий театр готовит вам подарок - яркую, музыкальную сказку. Давайте вместе создадим атмосферу тёплого праздника и украсим фойе винтажными игрушками. Театр примет в дар детские и ёлочные игрушки (не позднее 80-х годов). Будем благодарны, если вы откликнитесь на нашу просьбу. Пусть наши дети и внуки окажутся в новогоднем празднике прошлого! Сотворим чудо вместе!, - говорится в обращении руководства кудымкарского театра к горожанам. Премьера спектакля "Старый башмак" запланирована на 25 декабря.


Опубликовано: 21.11.2018 в 17:51 в рубрике - Новости

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