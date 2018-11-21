Театр примет в дар ёлочные игрушки времён СССР
Коми-Пермяцкий драматический театр примет в дар … елочные игрушки времён СССР. В преддверии Нового года в Кудымкаре выйдет музыкальная сказка "Старый башмак" по пьесе Алексея Толстого. Специально к премьере театральное фойе хотят украсить соответствующе - за помощью обратились к зрителям. "Уже совсем близко-близко новогодний праздник и время чудес! По доброй традиции Коми-Пермяцкий театр готовит вам подарок - яркую, музыкальную сказку. Давайте вместе создадим атмосферу тёплого праздника и украсим фойе винтажными игрушками. Театр примет в дар детские и ёлочные игрушки (не позднее 80-х годов). Будем благодарны, если вы откликнитесь на нашу просьбу. Пусть наши дети и внуки окажутся в новогоднем празднике прошлого! Сотворим чудо вместе!, - говорится в обращении руководства кудымкарского театра к горожанам. Премьера спектакля "Старый башмак" запланирована на 25 декабря.
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