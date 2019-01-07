В Кудымкаре обновят систему освещения

Принят бюджет Кудымкара на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. Почти 90 % расходов городского бюджета сформировано в рамках 23 муниципальных программ, в их числе - "Социальная поддержка граждан", "Обеспечение общественной безопасности", "Транспортная система". Так, в 2019 году в рамках муниципальной программы "Образование" в Кудымкаре на условиях софинансирования из бюджета Пермского края предусмотрены денежные средства на приобретение детского сада и приведение в нормативное состояние филиала здания школы № 2. Заложены средства для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края - порядка 46 млн. рублей. В рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды" предусмотрены дополнительные расходы бюджета на общую сумму 2,5 млн. рублей в целях обустройства площадок для установки мусорных контейнеров на территории Кудымкара. Новым для города направлением расходования бюджетных средств станет обустройство стационарного электроосвещения, благодаря чему на сумму в три млн. рублей будет обновлено наружное освещение улиц Калинина, Герцена, Хорошева.