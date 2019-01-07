«Сизимок» стал победителем Всероссийского конкурса

Сразу четыре проекта Коми-Пермяцкого этнокультурного центра победили во Всероссийском конкурсе. По итогам 12 Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества дипломами лауреата награждены журнал для детей на коми-пермяцком языке «Сизимок» и серия изданий «Парма мастеровая», выпущенная в рамках проекта «Город мастеров» Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

Дипломантом за сохранение и популяризацию знаний о традиционных музыкальных инструментах стал сборник «Пэлян-поющая трава коми-пермяков». Дипломом за пропаганду народного творчества награждено научно-методическое издание о жизни и творчестве писателя Николая Васильевича Пахорукова. Обе книги изданы в рамках проекта «Наследие».

Все издания Коми-Пермяцкого этнокультурного центра, удостоенные дипломов, выпущены в рамках государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» .