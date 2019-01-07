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Коми-пермяков научат гадать в доме, на улице и в бане «по-чёрному»

свечи
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка приглашает с 10 по 18 января 2019 года на театрализованные экскурсии «Святочные гуляния!».

Праздник пройдёт в рамках культурно-образовательной программы «Гажа луд» («Веселая поляна») на базе дома-музея художника П.И. Субботина-Пермяка. Занятие сопровождается святочными играми, колядками, песнями коми-пермяцкого и русского народов. Ряженые представят посетителям гадания в доме, на улице и в бане «по-чёрному».

Желающих окунуться в атмосферу загадочного праздника ждем по адресу: г. Кудымкар, ул. Кирова, д. 23.


Опубликовано: 07.01.2019 в 16:09 в рубрике - Новости

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