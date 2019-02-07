Коми-Пермяцкий драматический театр отправился на большие «детские гастроли»

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр отправился на большие "детские гастроли". Выступления в дошкольных и школьных учреждениям Кудымкара и Кудымкарского района посвящены Дню коми-пермяцкого языка, который отмечается 17 февраля, и проходят при поддержке министерства культуры Пермского края.

Татьяна Климова, заместитель директора по организации зрителя Коми-Пермяцкого театра: "Уже не первый год в Коми-Пермяцком округе и во всем Пермском крае мы отмечаем день коми-пермяцкого языка, который пройдет 17 февраля. Этой дате мы посвятили гастроли в детских учреждениях города Кудымкара и Кудымкарского района. Вниманию маленьких детей мы представляем спектакль "Медвежья нянька". Это самостоятельный проект нашей актрисы Татьяны Савельевой. Это сказка по произведениям нашего знаменитого фольклориста Василия Климова. Спектакль рассчитан на самых маленьких детей и может быть интересен для ребят постарше. Поэтому мы решили организовать гастроли с 6 по 27 февраля, которые пройдут по детским садам Кудымкара. Спектакль интересен тем, что ребята активно участвуют в этой постановке. Спектакль идет на русском и коми-пермяцком языках, поэтому ребята не знающие языка, могут выучить несколько слов и запомнить вместе с героями этой сказки. Это проект, который пользуется большим интересом у взрослых и детей. Замечательный материал, который понятен и русскоязычным, так и ребятам, которые говорят на родном языке".