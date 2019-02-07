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Вести Кудымкар 06.02.2019

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Кудымкар

Выпуск 6 февраля 2019 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.


Опубликовано: 07.02.2019 в 09:03 в рубрике - Новости

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