Вести Кудымкар 06.02.2019

Выпуск 6 февраля 2019 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.