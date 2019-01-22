Четверть века в телевизионном эфире

Телевидению Пармы исполнилось 25 лет. 30 декабря 1993 года жители округа увидели на своих голубых экранах первую местную телевизионную программу. Специально к юбилею наши коллеги из Коми-округа подготовили цикл передач, где журналисты, технические работники поделились своими воспоминаниями о становлении и развитии телевидения, о значимости работы на телевидении в их собственной судьбе. В числе героев своеобразной юбилейной летописи - и известный журналист Алексей Никулин, который также поделился своими воспоминаниями о том, как всё начиналось.

Алексей Никулин, журналист: "Я уже до этого работал на радио, работал в студии и брал интервью, это мне помогло плавному переходу. Мы были знакомы с техникой, с аппаратурой, с монтажом, но телевидение это другое и нужно было общаться в кадре, что для нас было совершенно новым. Но видели центральные каналы и смотрели первые шаги, которые были скопированы с центральных каналов, хотя мы сами привносили какие-то вещи. ГТРК Коми-Пермяцкая предполагала создание Коми отдела и я стал работать над созданием передач на коми-пермяцком языке. Сначала были новости, самые интересные сюжеты недели переделывались и выходили в эфир. Всё было сначала в записи, потом мы начали создавать тематические передачи. Москва выделяла нам много времени, и для жителей округа это было открытие. Все звонили и смотрели, общались. Я был координатором тележурнала "Финно-угорский мир", нужно было ездить по всем финно-угорским территориям: Сыктывкар, Йошкар-Ола, Марий Эл, Финляндия. Этот тележурнал создавался с участием всех телерадиокомпаний финно-угорских территорий. Самое интересное было 2000-е годы, когда мы работали в записи, а потом перешли на прямой эфир. Работа стала намного интересней. Во время выборов президента, когда Владимир Владимирович Путин приезжал в наш округ, команда телевидения было увеличена. Эфиры были каждый день с новыми сюжетами из разных уголков нашего округа, это время запомнилось всем. Когда мы познакомились и работали плечом к плечу с ведущими журналистами из Москвы, мы получили большой опыт. Мы участвовали во всевозможных конкурсах, некоторые даже выигрывали. Я счастлив, что мне довелось стоять у истоков и работать около 20 лет на окружном радиовещании и телевидении. Это было очень хорошее и доброе время, я с теплотой вспоминаю его всегда".