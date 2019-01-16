Вести Кудымкар 15.01.2019
Выпуск 15 января 2019 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».
Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 14.01.2019
Святки - время узнать свою судьбу
Вести Кудымкар 10.01.2019
Рождественский вертеп стал местом притяжения
Вести Кудымкар 09.01.2019
Коми-пермяков научат гадать в доме, на улице и в бане «по-чёрному»
«Сизимок» стал победителем Всероссийского конкурса
В Кудымкаре обновят систему освещения
Добавить комментарий: