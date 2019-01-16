Коми-пермяки возвращают к жизни народный костюм

В Кудымкаре на базе Коми-Пермяцкого этнокультурного центра открылась Творческая Лаборатория «Народный костюм: традиции и современность». Участники – профессиональные швеи, закройщики, костюмеры, руководители и участники народных ансамблей и все желающие. Они рассмотрят вопросы кроя и пошива национальной одежды коми-пермяков, а также смогут откопировать выкройки верхней одежды. Эксперты Лаборатории – Народный мастер Пермского края Ольга Спехова и руководитель творческой мастерской «Горт» Вера Мехоношина. Проект реализуется АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» (Время создавать)» при поддержке Администрации Губернатора Пермского края.