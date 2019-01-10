Рождественский вертеп стал местом притяжения

Святки продлятся в этом году до 18 января. Все этом время православные посещают храмы, причащаются, занимаются благотворительностью. В народе еще популярны святочные гадания. В Кудымкаре настоящим местом притяжения стал рождественский вертеп, созданный при центральном храме города. Рядом с ним открылся целый зимний сад.