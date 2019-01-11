Святки - время узнать свою судьбу
В Коми-Пермяцком округе в полную силу начались святочные гадания. Они продлятся до Крещения, 19 января. Народных способов и примет для этого - огромное множество. Самые интересные проверил Дмитрий Буланов.
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В Коми-Пермяцком округе в полную силу начались святочные гадания. Они продлятся до Крещения, 19 января. Народных способов и примет для этого - огромное множество. Самые интересные проверил Дмитрий Буланов.
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