В Пермском крае объявили охоту на «черных лесорубов»

Чиновники минприроды объявили охоту за черными рубщиками в Пермском крае - делянки с незаконными вырубками были обнаружены из космоса, через спутник - в данный момент группа на снегоходах продвигается к одной из них, в ее составе наш корреспондент Дмитрий Буланов, который вышел на прямую телефонную связь.