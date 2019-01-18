В Пермском крае объявили охоту на «черных лесорубов»
Чиновники минприроды объявили охоту за черными рубщиками в Пермском крае - делянки с незаконными вырубками были обнаружены из космоса, через спутник - в данный момент группа на снегоходах продвигается к одной из них, в ее составе наш корреспондент Дмитрий Буланов, который вышел на прямую телефонную связь.
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