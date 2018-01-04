Детский сад как подарок к Новому году

Неподалеку от Кудымкара в селе Архангельское состоялось большое событие – открылся новый детский сад.

Торжественное перерезание ленты - и дети села Архангельское переступают порог нового детского сада, как бы символически оставляя все проблемы в старом году.

В старом детском садике родителям за детей было неспокойно. Здание было маленькое, ветхое, дети зимой мерзли, часто болели. Сейчас все преобразилось, просторные светлые группы, спальни, полностью оборудованный медпункт, современная кухня.

Новое здание рассчитано на 60 мест. Оно примет детей из деревни Чинагорт, которая находится неподалеку. Власти обещают, что возить будут на школьном автобусе, в котором для безопасности малышей установят детские кресла.

По словам директора детского сада, в новом здании установлены для детей теплые полы. Каждая группа Архангельского детского сада украшена в индивидуальном стиле, который разрабатывали пермские художники. В основном использованы герои отечественных мультфильмов.

Построить детсад удалось за полтора года. Потратили 54 млн бюджетных рублей. Строил местный подрядчик.

Для детей, считают родители, это настоящий подарок к Новому году. Вот и на первом занятии воспитанники рисуют новое здание таким, каким они его увидели впервые.