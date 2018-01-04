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Пожары: новогодняя статистика шокирует

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Не без трагических вестей начинается год. Вечером 1 января страшная новость пришла из поселка Усть-Черная Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. Там на пожаре в частном деревянном доме погибли мать с трехлетним ребенком и еще одна женщина. Уголовное дело уже возбудили, но пока все указывает на то, что криминального следа в этой трагедии нет. К огромному сожалению, истории о гибели людей в огне появляются с самого начала января каждый год. В 2018-м уже зарегистрировано 28 пожаров. Трагедия в Усть-Черной не единственная. Всего за два первых дня января в Пермском крае в огне погибло 8 человек.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, отмечает: "Вызывает опасение тот факт, что количество погибших, по сравнению с прошлогодними новогодними ночными мероприятиями увеличилось в 8 раз. В прошлом году погиб один человек. Все пожары произошли в основном по причине неосторожности при курении в нетрезвом виде, я имею в виду те пожары, на которых зафиксирована гибель людей".

 


Опубликовано: 04.01.2018 в 16:10 в рубрике - Новости

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Детский сад как подарок к Новому году


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