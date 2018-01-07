Новогодний марафон в Кудымкаре

Между спортом и культурными мероприятиями разрываются в новогодние каникулы жители Кудымкара. Почему?

Пенсионер Анатолий Зубов привык новогодние будни проводить на свежем воздухе. Традиционно проходит по 10 километров на лыжах. В это время здесь людей много, оттого и веселей. Шутит, недавно исполнилось всего лишь 80 лет, поэтому застолье не для него.

На лыжню возле трамплина приходят целыми семьями, учат кататься детей. И строят планы на вечер - на коньках покататься или в театр сходить.

На сцене Коми-Пермяцкого театра музыкальная сказка «Волшебная лампа Алладина» и спектакль для детей «Гадкий утенок». Несмотря на то, что уже все билеты распроданы, обещают, что будут и приставные места.

Анатолий Четин, директор Коми-Пермяцкого драматического театра: "Тринадцать спектаклей запланировано, все билеты проданы. В январе еще у нас есть спектакли «Гадкий утёнок», «Снежная королева», «С любимыми не расставайтесь» и еще много названий. На январь месяц все билеты уже тоже проданы. Приходите к нам, все равно мы наших любимых зрителей найдем куда посадить".

Кстати, директор театра Анатолий Четин делится планами и на ближайшее время. В новом году зрители увидят премьеру спектакля «Чёрный монах», идет постановка спектакля на коми-пермяцком языке.

Также в праздничные дни ежедневно будет работать Коми-Пермяцкий краеведческий музей с 11.00 до 18.00 часов. Здесь люди смогут увидеть сразу три экспозиции: «Коми-Пермяцкий край с древних времен», «Природа края» и «Сказки Коми-Пермяцкого округа».

А уже на следующей неделе, с 11 января, в музее начнутся «Страшные вечера», где детям покажут старинные обычаи и обряды. Покажут народные гадания на улице, в бане по-черному и доме.