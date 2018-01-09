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Святки - время узнать свою судьбу

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валенок гадания

В Коми-Пермяцком округе вспомнили традиции бабушек и попробовали восстановить несколько обрядов гадания в канун Рождества. Что из этого вышло?

С помощью сверхъестественной силы Марина Климова пытается узнать, будут ли в этом году дары леса. Гадает каждый год в Святочный период. Порой, по словам женщины, предсказания сбываются. Даже узнала имя своего будущего мужа.

Марина Климова, жительница д. Кекур: "Саша вышло. И у меня муж Саша".

По-простому этот способ предсказывания судьбы называется "на чёртика". Для этого нужен лист бумаги, иголка и даже капля человеческой крови. После задают вопрос и внимательно смотрят на иглу в поисках ответа.

После гадания начинают полную уборку в доме. Чтобы, по поверью, вместе с мусором изгнать и нечистую силу.

чертик

Гадания - неотъемлемая часть новогодних праздников. Традиционно предсказывают судьбу с Рождества по Крещение. Способов для этого не счесть.

По словам местных жителей, самые точные гадания получаются ночью в бане. Чтобы во мраке ночи не было страшно, все сопровождается песнями.

Другие выходят на перекресток и бросают валенок. Где упадет, с той стороны и придет будущий муж.

Времени предсказать судьбу еще много - до Крещения. В ночь на Рождество с 6 на 7 января, а также в Старый Новый год, гадания считаются самыми точными. Сегодня же Марину Климову ждало разочарование. Нагадала, что в этом году грибов будет немного.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 09.01.2018 в 10:52 в рубрике - Новости

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Загадочный праздник Святки →

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